Белый дом заверил в стремлении сохранить каналы связи с Москвой

Россия отмечала сокращение диалога с США

США выступают за сохранение открытыми каналов связи с Россией, особенно на данном этапе. Такое заявление в пятницу, 18 ноября, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам чиновника, все согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине посредством дипломатии — это наилучший вариант. Он уступает только варианту, при котором российские власти самостоятельно примут решение вывести войска с Украины, заявил Кирби.

По этой причине Белый дом выступает за сохранение открытых каналов связей с Москвой, чтобы не допустить просчетов "в стратегическом отношении между Соединенными Штатами и Россией, а также между Западом и Россией".

При этом Кирби подчеркнул, что США не собираются вести дискуссии с российской стороной относительно завершения боевых действий на Украине без присутствия представителей Киева, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном, однако "он не носит системного характера, многие форматы, о которых договаривались ранее, американцы просто заморозили". Дипломат указал, что российско-американский диалог "нам нужен не больше, чем им".

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