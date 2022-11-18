Россия обратилась в Совет Европы и ООН из-за расстрела пленных

Москва требует реакции на преступления ВСУ

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в пятницу, 18 ноября, обратилась к международным организациям в связи с появлением видеозаписи, на которой запечатлен расстрел российских военнопленных представителями Вооруженных сил Украины.

Омбудсмен указала в обращении к Совету Европы и ООН, что речь идет про "военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения".

Обращение также направлено в Европейский комитет по предупреждению пыток и в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Москалькова потребовала провести тщательное расследование этого преступления, осудить действия ВСУ и наказать виновных, сообщается в Telegram-канале омбудсмена.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих армии России. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование.

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