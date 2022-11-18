Эстония потратила 300 млн евро на помощь Украине

Таллин напомнил о своем участии в обучении солдат ВСУ

Объем военной помощи, оказанной Таллином Киеву, приближается к 300 млн евро. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

По словам политика, с точки зрения соотношения объема помощи к ВВП или национальному оборонному бюджету Эстония находится в числе стран, оказывающих Украине самую солидную помощь.

Салм также напомнил, что Эстония работает по программам обучения украинских военных специалистов и планирует "обучить относительно внушительное число военных Украины", сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в 2022 году расходы Евросоюза на оказание помощи и поддержки Украине уже достигли 22 млрд евро — 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую. В этой сумме не учитывается прямая военная помощь от отдельных государств — членов Евросоюза, которую они отправляли Киеву.

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