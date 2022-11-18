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Рэпер Noize MC и журналист Колезев признаны иноагентами

21:39
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Минюст расширил список СМИ-иноагентов и физлиц-иноагентов

Министерство юстиции России в пятницу, 18 ноября, опубликовало обновленные перечни СМИ и физических лиц, признанных иностранными агентами.

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В списки внесены журналисты Дмитрий Колезев* и Ирина Шихман*, блогеры Михаил Светов* и Вячеслав Мальцев*.

Также в перечень попали рэп-музыкант Noize MС (Иван Алексеев)* и татарский журналист и общественный деятель Ирек Биккинин*, сообщает "Интерфакс".

Еще до признания иноагентом главного редактора Republic (издание признано СМИ-иноагентом – прим. ред.) Дмитрия Колезева* объявили в розыск. Согласно базе данных МВД России, его разыскивают по уголовной стать. Журналист покинул Россию и проживает в Вильнюсе.

* Признаны в России СМИ-иноагентами и физическими лицами — иноагентами

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