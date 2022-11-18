Россия отказалась считать закрытым вопрос "грязной бомбы" на Украине

МАГАТЭ заявило об отсутствии следов подготовки такой бомбы

Вопрос с "грязной бомбой" не закрыт, Россия послала миру превентивный сигнал. Такое заявление в пятницу, 18 ноября, сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

17 ноября совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало резолюцию, в которой поприветствовало выводы глава агентства Рафаэля Гросси об отсутствии свидетельств подготовки Украиной "грязной бомбы". По словам Гросси, инспекторы МАГАТЭ проверили три ядерных объекта на Украине и не нашли следов незаконной деятельности.

Комментируя резолюцию, Ульянов подчеркнул, что инспекторы провели лишь первоначальный осмотр и обследование окружающей среды.

Далее в сертифицированных лабораториях изучат взятые пробы — лишь после этого будет вынесен окончательный вердикт, но только в отношении трех объектов, на которых побывали инспекторы МАГАТЭ.

При этом главным остается тот факт, что Москва отправила превентивный сигнал о планах Киева, заявил Ульянов и выразил надежду на то, что этот сигнал окажется полезным, сообщает РИА Новости.

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