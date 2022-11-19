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Взрыв разрушил подъезд жилого дома на Сахалине

10:12
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Есть погибшие

На Сахалине проходит поисково-спасательная операция. В посёлке Тымовское в жилой пятиэтажке произошёл взрыв, в результате чего обрушился целый подъезд. К этой минуте известно о девяти погибших и девяти пострадавших.
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На месте работают оперативные службы, задействована спецтехника, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. На место происшествия направился глава региона, а также вылетели борт санавиации и вертолёт МЧС. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения.

В качестве основной причины трагедии рассматривается взрыв бытового газа. При этом сам дом к централизованной системе подачи газа не подключён. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, сообщает "ТВ Центр".

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