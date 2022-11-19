Минобороны показало работу комплексов "Искандер"

Они выполняют задачи в рамках СВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Сегодня у бойцов профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии.

Военные несут дежурство и днём, и ночью. Они готовы уничтожать объекты противника в любое время суток. На вооружении - баллистические боеприпасы и крылатые ракеты, практически неуязвимые для ПВО. Среди обозначенных целей - командные пункты, скопления живой силы, бронетехники и подземные сооружения.

Дальность стрельбы - до 500 километров. При этом противнику крайне сложно обнаружить пусковые установки благодаря специальному камуфляжу, нейтрализующему радиоволны, сообщает "ТВ Центр".

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