Минобороны представило новых героев спецоперации

Они с честью выполняют боевые задачи

Минобороны России рассказало о наших военных, которые с честью и мужеством защищают жителей Донбасса от неонацистов.

Лейтенант Наби Койчакаев в составе миномётного расчёта принимал участие в освобождении от неонацистов одного из населённых пунктов. Лейтенант и двое его подчинённых обнаружили и задержали трёх украинских боевиков, которые укрывались в жилом здании. В ходе допроса радикалы выдали ценные сведения о месте дислокации, численности и командире своей диверсионной группы.

Прапорщик - Алексей Асеев вместе с сослуживцами более двадцати суток оборонял один из стратегически важных населённых пунктов. Алексей огнём из пулемёта лично уничтожил четырёх националистов, не дав противнику обойти российское подразделение с тыла. Благодаря грамотным действиям прапорщика Асеева - был не только сохранён контроль над населённым пунктом, но и жизни наших военных, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Евгений Денисенко обнаружил группу украинских радикалов, которая под покровом ночи готовилась к нападению на российских военных. В ходе боя Евгений точным выстрелом из гранатомёта поразил бронеавтомобиль противника вместе с десантом. Попытка атаки неонацистов, которые изначально имели численное превосходство, была сорвана.

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