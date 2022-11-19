ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

10:44
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Они с честью выполняют боевые задачи

Минобороны России рассказало о наших военных, которые с честью и мужеством защищают жителей Донбасса от неонацистов.
СКР возбудил дело о массовом расстреле российских военнопленных на Украине

Лейтенант Наби Койчакаев в составе миномётного расчёта принимал участие в освобождении от неонацистов одного из населённых пунктов. Лейтенант и двое его подчинённых обнаружили и задержали трёх украинских боевиков, которые укрывались в жилом здании. В ходе допроса радикалы выдали ценные сведения о месте дислокации, численности и командире своей диверсионной группы.

Прапорщик - Алексей Асеев вместе с сослуживцами более двадцати суток оборонял один из стратегически важных населённых пунктов. Алексей огнём из пулемёта лично уничтожил четырёх националистов, не дав противнику обойти российское подразделение с тыла. Благодаря грамотным действиям прапорщика Асеева - был не только сохранён контроль над населённым пунктом, но и жизни наших военных, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Евгений Денисенко обнаружил группу украинских радикалов, которая под покровом ночи готовилась к нападению на российских военных. В ходе боя Евгений точным выстрелом из гранатомёта поразил бронеавтомобиль противника вместе с десантом. Попытка атаки неонацистов, которые изначально имели численное превосходство, была сорвана. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.