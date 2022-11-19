Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью

Они вместе контролировали запуск баллистической ракеты

Испытанием межконтинентальной ракеты КНДР показала, что готова ответить на любые угрозы недоброжелателей. Такое заявление северокорейского лидера опубликовало информационное агентство ЦТАК.

Также местные СМИ показали фотографии, на которых Ким Чен Ын лично контролирует недавние испытания. На снимках – северокорейский лидер вместе со своей дочерью, которая ранее не появлялась в публичном пространстве, рассматривает снаряд перед запуском, а затем руководит процессом.

Как считают в Пентагоне, новейшая сверхзвуковая ракета "Хвасон-17" способна достичь территории США. 21 ноября по инициативе западных стран должно состояться заседание Совета безопасности ООН, на котором планируют обсудить ситуацию вокруг КНДР, сообщает "ТВ Центр".

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