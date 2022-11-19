Собянин: В Москве нет дефицита кадров из-за мобилизации

В столице хватает работников во всех отраслях

Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется. Об этом заявил в интервью РИА Новости Сергей Собянин. Он отметил, что отток даже нескольких тысяч человек никак не повлияет на рынок. По словам мэра, предприятия всех отраслей работают в столице в нормальном режиме.

"У нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток несколько тысяч человек никак не влияет на рынок труда", - сказал Собянин.

Что касается безработицы, то её в столице практически нет. "У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4%", - сказал мэр.

Безработица в Москве - в основном нишевая, она касается людей, которые ищут подходящую работу, либо это молодые люди, которые только начинают свой трудовой путь.

Нынешнюю ситуацию в стране Собянин назвал временем больших вызовов, проверкой на прочность экономики и проверкой солидарности общества. Мэр выразил уверенность на то, что общество пройдёт эти испытания.

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