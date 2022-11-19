Момент взрыва в жилом доме на Сахалине попал на видео

Разрушился подъезд пятиэтажки

По меньшей мере судьба двух человек остаётся неизвестной после обрушения подъезда жилой пятиэтажки в посёлке Тымовское на Сахалине, сообщил губернатор региона. В эти минуты на месте ЧП продолжается разбор завалов.

По предварительным данным, причиной трагедии, в результате которой погибли как минимум девять жильцов дома, в том числе дети, стал взрыв газовых баллонов.

Момент взрыва случайно попал на видео. Взрыв был такой силы, что в пятиэтажном доме полностью обрушился подъезд, где проживали 33 человека. В считанные секунды часть здания превратилась в груду бетона и переломанной мебели. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, сообщает "ТВ Центр".

О силе взрыва говорят кадры, которые выкладывают жители соседних домов. В квартирах отходят стены. По предварительным данным, вероятной причиной происшествия стал взрыв газового баллона, установленного в одной из квартир. При этом сам дом газифицирован не был, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На месте происшествия работают три бригады медиков и несколько реаниматологов. Из Южно-Сахалинска на вылетела аэромобильная бригада МЧС - 26 специалистов, в том числе, психологи и кинологи.

В поселке для пострадавших развёрнут пункт временного размещения. Разбор завалов продолжится и с наступлением темноты с помощью световых башен.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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