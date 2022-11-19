ВСУ нанесли массированные удары по территории ЛНР

Есть жертвы среди мирного населения

Киевские боевики открыли массированный огонь по ЛНР. Десятки снарядов упали в Стаханове и Брянке. Погибли два мирных жителя, есть раненые. Повреждены многоквартирные дома. Утром националисты возобновили обстрелы Донецка и пригородов.

Улицы усеяны обломками кирпичей, шифера, стропил. В результате артиллерийской атаки ВСУ на город Стаханов и посёлок Брянка, повреждены, как минимум пять частных и два многоквартирных дома. Видно, что постройки и без того ветхие. А, теперь, после удара "Хаймарсами", кажется только чуть толкни – и до основания рассыплются. То, что националисты вели огонь из американских систем залпового огня, следователи установили сразу, сообщает "ТВ Центр".

Несколько семей остались без крова в Донецке. Ещё один снаряд ударил в городское управление "Водоканала". Панели до сих пор в крови. Взрыв прогремел в тот момент, когда в кабинете находились сотрудники организации. Ранены восемь человек.

На окраине посёлка Водяное экипаж ополченцев скрытно выводит танк на огневую позицию. За деревьями машину не видно. Зато укрытие боевиков, оказалось точно в направление выстрела. Позже, выяснится – танк разнёс блиндаж и уничтожил целое отделение националистов. Половина убита осколками. Другая осталась под завалами.

Атаки на Водяное не останавливается ни на день. Этот посёлок в тылу Авдеевского укрепрайона ВСУ. И поэтому, националисты пытаются его удержать любыми способами. А российские войска, с ещё большим упорством ломают их оборону.

Наступление пехоты на Донбасском фронте, от Лисичанска до Соледара прикрывают гаубицы и "Грады". Перед броском мотострелков - массированная артподготовка. Замаскированные объекты военной инфраструктуры, в том числе и тылу, уничтожают оперативно тактические комплексы "Искандер".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"