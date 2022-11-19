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В Перу самолёт на взлёте протаранил пожарную машину

13:06
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Инцидент сняли на видео очевидцы

Два человека погибли в результате происшествия в Перу. В международном аэропорту Лимы пассажирский самолёт на полной скорости врезался в пожарную машину.

Видеозаписи с места аварии очевидцы выкладывают в Сеть. На кадрах видно, как лайнер авиакомпании "Латам" начинает разгон по взлётно-посадочной полосе и таранит автомобиль, который неожиданно появляется на пути.

После столкновения на борту начался пожар. Но экипаж и пассажиров удалось вовремя эвакуировать. Оба погибших - пожарные, которые находились в машине. Прокуратура расследует причины трагического инцидента, сообщает "ТВ Центр".

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