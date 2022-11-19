В Москве представили спектакль о жизни Эдит Пиаф

Премьерный показ для прессы прошёл в Театре Луны

История певицы, покорившей своим голосом не только Париж, но и весь мир. В Москве на сцене Театра Луны состоялся пресс-показ премьерного спектакля "Эдит Пиаф. Гимн любви".

В основе сюжета - малоизвестные страницы биографии великой артистки, в судьбе и творчестве которой тесно переплетены любовь и боль, взлёты и падения, страсть и одиночество. Действие происходит в оккупированной фашистами Франции.

Зрителям предлагают - эмоциональную игру актёров, яркое танцевальное представление и великолепный вокал. Спектакль является победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

"Спектакль наверняка тронет сердца, потому что он глубокий. Он пронизывает сегодняшней атмосферой, которая существует. Постольку поскольку там атмосфера была оккупированной Франции. И голос Франции, голос Пиаф очень громко заявляет о том, что фашизму - нет. Фашизм не должен пройти", - сказал на премьере художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов.

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