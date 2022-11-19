Спасённого в Приморье леопарда перевели в новый вольер

Ему нужно больше места

У котёнка дальневосточного леопарда из центра реабилитации диких животных новоселье. Хищник подрос и ему потребовался новый, более просторный вольер. Четыре месяца назад его нашли в национальном парке "Земля леопарда" ослабшим и истощённым. Животное удалось спасти, и сейчас оно чувствует себя хорошо.

Сотрудники центра реабилитации диких животных готовят так называемые дистанционные инъекторы. В шприцах - препарат для обездвиживания. И сегодня он предназначается для котёнка дальневосточного леопарда. Ввести анестезию животному необходимо, чтобы перевести его в новый вольер, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты заходят в гости к дикому зверю. Их задача либо ввести препарат издалека, либо сделать так, чтоб леопард забежал в специальное карантинное помещение. От людского шума леопард сразу скрылся среди деревьев и травы и так и не показался в объектив камеры. Специалисты окружили его и животное предпочло убежать в домик.

Пятнистый малыш ведёт себя агрессивно - рычит и кидается. И это хороший признак, здоровый дикий зверь должен бояться людей. В центр реабилитации котёнок попал четыре месяца назад. Одинокого истощённого малыша обнаружили сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Хасанском районе Приморья. На тот момент ему было всего около четырёх месяцев. Весил он как домашняя кошка - четыре с половиной килограмма. Выжить самостоятельно он бы не смог. Было принято решение изъять животное из дикой природы.

Иван Раков, главный специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда": "Это уникальный случай. Хорошо, что его удалось спасти. У коллег в центре реабилитации много опыта по работе с тиграми, но впервые такой юный дальневосточный леопард".

В дикой природе леопарды почти до полутора лет находятся с мамой. От неё малыши и получают навыки жизни в тайге. Этому котёнку приходится учиться всему самостоятельно, конечно под контролем людей. И у него это хорошо получается. Он уже охотится на кроликов и мышей. Впереди задача научиться добывать оленя. Хищнику необходимо новое место жительства. В просторном вольере в полтора гектара уже всё готово для новоселья. Здесь и поилка с подогревом, и грот с тёплой соломой.

Но перед переездом ветеринары должны убедиться в хорошем здоровье пациента. Анастезия будет действовать около часа, за это время специалистам нужно провести общий медицинский осмотр. Сердечный ритм отличный, травм нет, весит уже около 17 килограммов. Для своего возраста, а ему сейчас восемь месяцев, выглядит вполне упитанный и здоровым.

После осмотра котёнка наконец-то несут в его новый дом. Животное кладут на ровное место. чтобы он не повредился, пока находится под анестезией. Через несколько минут ветеринары замечают, что леопард начинает отходить от наркоза. Дальше за котенком наблюдают только дистанционно. 15 фотоловушек и три стационарные камеры круглосуточно следят за леопардом.

Переезд прошел успешно. Хищник проснулся и начал осматривать новую территорию. Впереди у него еще около семи месяцев реабилитации. Специалисты надеются, что следующей весной он обязательно вернётся в дикую природу.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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