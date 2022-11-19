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В ООН обратили внимание на расстрел российских пленных в зоне СВО

13:25
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Там призвали расследовать это преступление

В ООН отреагировали на призывы расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных в зоне спецоперации. Представитель генсека организации Фархан Хак прокомментировал сообщения о вопиющем нарушении прав человека со стороны украинских военнослужащих.
Россия обратилась в Совет Европы и ООН из-за расстрела пленных

"Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", - сказал Хак в интервью РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором бойцы ВСУ расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. В результате этого военного преступления были убиты десять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации с требованием осудить действия украинских военных.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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