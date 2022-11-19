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Зеленский набросился на Россию с новыми обвинениями

14:03
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Киев отказывается от переговоров

Владимир Зеленский решил в очередной раз прокомментировать звучащие из Москвы призывы к переговорам. Украинский президент считает, что, говоря о возможности диалога с Киевом, Москва стремится не к миру, а хочет добиться краткосрочного затишья в боевых действиях.
Зеленский хочет "публичных" переговоров с Россией

"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - сказал Зеленский в своём онлайн-выступлении на международном форуме по безопасности в Галифаксе.

В начале ноября влиятельная газета The Washington Post писала, что в частных беседах с представителями властей Украины сотрудники администрации Джо Байдена просят Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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