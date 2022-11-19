В Москве строят храм в честь святителя Спиридона

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В районе Коптево на севере Москвы завершают работы по возведению храма в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Это самый крупный в столице храмовый комплекс с духовно-просветительским центром. Здание церкви практически полностью готово, идёт чистовая отделка. Смонтирован иконостас ручной работы из различных пород натурального камня. Над входом размещена мозаичная икона с ликом Спасителя.

В здании просветительского центра установлены воздуховоды, идёт монтаж лифтов. На 80% выполнено благоустройство прилегающей территории. Объект в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию, сообщает "ТВ Центр".

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