Россию и Китай связал первый в истории железнодорожный мост через Амур

Эксперты называют это эпохальным событием

Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур. Его протяжённость - более двух километров. По новому маршруту уже следуют грузовые поезда. Важнейший инфраструктурный объект позволит значительно упростить доставку товаров. На первых этапах оборот составит более пяти миллионов тонн в год.

Первый поезд в Китай – как зримое подтверждение переориентации российской экономики в сторону дружелюбного Востока. Железнодорожный мост через Амур – это новые возможности для роста товарооборота и значительное снижение стоимости издержек для частного бизнеса. Событие действительно эпохальное.

Олег Белозёров, генеральный директор ОАО "РЖД": "Сегодня идёт активная переориентация грузов с Запада на Восток. Буквально за десять месяцев объём прироста грузооборота в Китай увеличился железнодорожным транспортом на 18%. И мы видим, что эта цифра активно растёт. Строительство с 2016 года нового пограничного и мостового перехода с Китаем даст возможность перевозить российским грузоотправителям на первом этапе пять миллионов тонн, а на втором этапе – до 11 миллионов тонн".

130 километров реконструированных и новых железнодорожных путей, новая станция и первый в истории мост через Амур протяжённостью более двух километров. Настоящее чудо инженерной мысли и настоящий подвиг работников отрасли.

Никита Сатюков, зампредседателя совета директоров группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост": "Особенная особенность строительства здесь – это климатические условия. То есть, мы строили круглый год, 24 на 7. холодное время года температуры достигали минус 38 градусов. С точки зрения гидрологии, обстановка в районе достаточно сложная: уровень воды в реке Амур в период весенне-осенних паводков поднимается на девять с половиной метров".

Даже объявленный в зоне строительства режим чрезвычайной ситуации не повлиял на сроки сдачи этого объекта государственной важности. Всё по последнему слову науки и всё для удобства и скорости транспортировки.

Сергей Станкевич, руководитель обособленного подразделения группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост": "Отличительной особенностью является то, что на нём построено две колеи – совмещённые колеи, рассчитанные на российские составы, которая составляет 1520 миллиметров, и китайские – у них колея уже".

Железная руда, лес, уголь, минеральные удобрения – лишь часть огромного списка экспорта и импорта между нашей страной и Китаем. Развитие экономики требует развитой сети логистики. И мост через Амур – это не точка, а только начало.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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