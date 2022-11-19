Минобороны сообщило о масштабном наступлении в ДНР

Противник несёт большие потери

Российские войска ведут активные наступательные действия в ДНР. За сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В районе Красного Лимана Вооружённые силы России пресекли попытку противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Червонопоповки и Площанки. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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