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В Тымовском районе Сахалина объявлен траур после взрыва в пятиэтажке

17:34
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Погибли 9 человек

Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва в жилом доме. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Валерий Лимаренко.
Взрыв разрушил подъезд жилого дома на Сахалине

Он принёс соболезнования членам семей погибших и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов.

Утром 19 ноября в посёлке Тымовское в жилом пятиэтажном доме произошёл взрыв, в результате чего обрушился целый подъезд. Погибли девять человек, среди них – четверо детей.

В качестве основной причины трагедии рассматривается взрыв бытового газа. При этом сам дом к централизованной системе подачи газа не подключён. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон большого объёма.

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