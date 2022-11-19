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Россия ответила на новую провокацию Польши

16:01
  • суббота
  • 19 ноября 2022

МИД выступил с заявлением

Россия жёстко ответила на очередную провокацию со стороны Польши. МИД назвал беспрецедентным решение Варшавы отказать Сергею Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдёт в городе Лодзь 1-2 декабря. Польские власти запретили въезд в страну главе российского МИДа Сергею Лаврову.

На Смоленской площади посчитали это решение провокацией, несовместимой со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства.

Решено, что российскую делегацию на Совете министров иностранных дел возглавит постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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