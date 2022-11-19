Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве завершено благоустройство Волоколамского шоссе. Об этом на своей странице VK написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что тротуары, прилегающие к шоссе, стали удобнее. Пассажиры в разных местах магистрали могут воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем.

На магистрали появились 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами. Обновлён сквер перед академией имени Строганова, скоро там смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из музея Строгановки.

Во время масштабного благоустройства Волоколамского шоссе также был обновлён парк "Долина реки Химки". Там появились новые объекты для детского отдыха.

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