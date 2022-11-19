ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Повреждены линии электропередачи

Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации есть одна пострадавшая. В зоне поражения оказались территория многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий.

Глава области сообщил, что повреждены линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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