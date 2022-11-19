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В Ленинградской области произошёл взрыв на газопроводе

16:30
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Пожарные тушат возгорание

В Ленинградской области произошёл взрыв на газопроводе. Очевидцы выкладывают кадры в соцсетях. Видно, что огромный столб пламени поднимается в небо на высоту выше 40 метров, это сопровождается сильным гулом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале написал, что угрозы для людей нет, а пожар ликвидируют спасатели.

"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет", - сообщил глава региона.

О причинах взрыва пока ничего не сообщается. 

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