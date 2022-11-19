Медведев: Зеленский - истеричный ребёнок с проблемами в развитии

Президент Украины постоянно канючит и куксится

Владимир Зеленский ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии. Такую оценку деятельности президента Украины дал у себя Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием", - написал Медведев.

Он отметил, что неудачные попытки свалить обстрел Польши на Россию не принял никто, даже самые заядлые русофобы – поляки. "США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", - полагает зампред Совбеза.

Но Зеленскому переговоры не нужны и к тому же опасны для него, уточняет Медведев. Его могут ликвидировать собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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