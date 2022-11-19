Новый премьер-министр Британии встретился в Киеве с Зеленским

Британия продолжит оказывать военную помощь Украине

Избранный менее месяца назад новый глава британского правительства неожиданно приехал в Киев. Риши Сунак встретился с Владимиром Зеленским и пообещал ему новые военные подачки.

В частности, Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

В начале ноября Лондон пообещал передать украинской армии тысячу зенитных управляемых ракет и направить на Украину военных медиков и инженеров", которые будут участвовать в подготовке украинских военных.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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