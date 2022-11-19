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Украинцам посоветовали уехать из страны ради экономии электроэнергии

19:40
  • суббота
  • 19 ноября 2022

Меньше людей - меньше расход электричества

Жителям Украины предложили временно уехать из страны ради общего дела – экономии электроэнергии. С таким призывом к согражданам обратился генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко.
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"Если жители смогут найти альтернативное место жительства ещё на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы. В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат", - приводит слова Тимченко телеканал "ТСН".

18 ноября глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов.  В российском Минобороны сообщали, что наносят удары исключительно по объектам инфраструктуры, от которых зависит боеготовность ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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