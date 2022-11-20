В "Росэнергоатоме" сообщили о массированных ударах по Запорожской АЭС

Нанесено более 10 ударов

ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Как сообщили в "Росэнергоатоме", зафиксировано 12 попаданий по территории атомной станции, повреждена система охлаждения и хранилище ядерных отходов.

Украинские радикалы продолжают обстреливать и населённые пункты Донбасса. Под огнём снова город Иловайск, неонацисты в очередной раз использовали американские установки "Хаймарс". Также ракеты выпустили по Каштановому и Яковлевке.

Из орудий натовского калибра украинские войска обстреливали Донецк и Горловку, в Лисичанске погибли два мирных жителя, сообщает "ТВ Центр".

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