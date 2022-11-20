В "Росэнергоатоме" сообщили о массированных ударах по Запорожской АЭС

Нанесено более 10 ударов
ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Как сообщили в "Росэнергоатоме", зафиксировано 12 попаданий по территории атомной станции, повреждена система охлаждения и хранилище ядерных отходов.
Украинские радикалы продолжают обстреливать и населённые пункты Донбасса. Под огнём снова город Иловайск, неонацисты в очередной раз использовали американские установки "Хаймарс". Также ракеты выпустили по Каштановому и Яковлевке.
Из орудий натовского калибра украинские войска обстреливали Донецк и Горловку, в Лисичанске погибли два мирных жителя, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: