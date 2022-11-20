Российским военным вручили высокие награды на передовой

Отмечены подвиги ракетчиков, артиллеристов и разведчиков

Российским военным отличившимся в ходе спецоперации вручили государственные награды. Торжественная церемония прошла прямо на передовой, сообщает "ТВ Центр".

Знаками отличия отметили ракетчиков, артиллеристов и разведчиков. Служащие Западного военного округа получили, в том числе, орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медаль Суворова, медали Жукова, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" I степени.

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