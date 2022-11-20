Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных, которые мужественно и профессионально исполняют свой долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Группа российских военных, под командованием прапорщика Вадима Сологубова прикрывала нашу автоколонну, попавшую под обстрел. В ходе столкновения Вадим закрыл своим телом одного из солдат, получил ранение, но из боя не вышел и вместе с сослуживцами уничтожил группу украинских радикалов.

Майор медицинской службы Владимир Беседин оказывал медицинскую помощь российским военным. В ходе обстрела с позиций ВСУ Владимир получил ранение, но несмотря на это, организовал эвакуацию пострадавших из горящего здания. За мужество и героизм майор Беседин награждён орденом Мужества, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Даниил Иванов участвовал в освобождении одного из населённых пунктов от украинских радикалов и иностранных наёмников. Действуя в составе группы Даниил обнаружил и взял в плен троих боевиков, которые в ходе допроса выдали ценную информацию. Это позволило нашим десантникам взять формирование противника в кольцо и уничтожить.

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