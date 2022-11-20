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Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

10:00
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Но экс-президент США не торопится туда возвращаться

Дональд Трамп после большого перерыва снова появился в социальной сети Twitter. Её новый владелец Илон Маск восстановил аккаунт экс-президента США.
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Бизнесмен сделал это по результатам опроса, проведённого среди пользователей Twitter. 52% опрошенных пожелали, чтобы Трамп снова появился в соцсети.

За несколько часов после разблокировки аккаунта Трампа число его подписчиков выросло вдвое. При этом сам Трамп пока не намерен возвращаться в Twitter.

Аккаунт Трампа был заблокирован в январе 2021 года после фактически поддержанного тогда ещё действующим президентом штурма Капитолия. После этого Трамп создал свою соцсеть, которую он назвал Truth Social.

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