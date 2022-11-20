Женщина пострадала во время обстрела Белгородской области

Об этом сообщили власти региона

Женщина получила осколочные ранения ног при обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в шести частных домовладениях", - написал он.

19 ноября украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В зоне поражения оказались территория многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Пострадала одна женщина.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"