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Явка на досрочных выборах президента Казахстана превысила 40%

11:54
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Люди активно голосуют

В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные выборы президента. На высший пост претендуют шесть кандидатов, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Он представляет так называемую Народную коалицию, куда входят все три парламентские партии.
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В числе оппонентов - кандидаты от “Содружества профсоюзов Казахстана - Аманат", демократического объединения "Ауыл", двух республиканских движений и Общенациональной социал-демократической партии.

Президента избирают на семь лет на один срок. Для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов. Порога явки нет. По состоянию на 11:00мск она превысила 40%. Избирательные участки работают и на территории России, в пяти городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Эти выборы в Казахстане - досрочные. В первой половине следующего года обновят и парламент. Как отмечал президент, это позволит перезагрузить ключевые институты после обновления Конституции, сообщает "ТВ Центр".

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