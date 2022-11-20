ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Восточное побережье США накрыл мощный снегопад

12:41
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Людям рекомендуют не выходить на улицу

Снежная буря обрушилась на восточное побережье США. В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение. Города утопают в сугробах высотой почти два метра. Стихия унесла жизни трёх человек.
Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы к выходным

Штормовой ветер и налипший снег привели к обрыву линий электропередачи. Тысячи потребителей остались без света. Службы спасения с трудом добираются к пострадавшим. В сугробах застревают даже тракторы и уборочная техника. На дорогах - нулевая видимость, в несколько раз увеличилось количество ДТП. Крупные автотрассы перекрыты.

Основной удар стихии пришёлся на город Баффало. Власти запретили жителям пользоваться машинами и рекомендуют вообще не выходить из дома. Местный аэропорт отменил авиарейсы, закрыты школы. К ликвидации последствий шторма привлекли нацгвардию, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад в США
Снегопад в США
Снегопад в США
Снегопад в США
Снегопад в США
Снегопад в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.