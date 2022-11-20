Восточное побережье США накрыл мощный снегопад

Людям рекомендуют не выходить на улицу

Снежная буря обрушилась на восточное побережье США. В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение. Города утопают в сугробах высотой почти два метра. Стихия унесла жизни трёх человек.

Штормовой ветер и налипший снег привели к обрыву линий электропередачи. Тысячи потребителей остались без света. Службы спасения с трудом добираются к пострадавшим. В сугробах застревают даже тракторы и уборочная техника. На дорогах - нулевая видимость, в несколько раз увеличилось количество ДТП. Крупные автотрассы перекрыты.

Основной удар стихии пришёлся на город Баффало. Власти запретили жителям пользоваться машинами и рекомендуют вообще не выходить из дома. Местный аэропорт отменил авиарейсы, закрыты школы. К ликвидации последствий шторма привлекли нацгвардию, сообщает "ТВ Центр".

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