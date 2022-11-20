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Воспитанники "Артека" собирают оливки для участников СВО

11:49
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Ребята пишут письма поддержки военным

Насладиться крымским солнцем, развить новые навыки и совершить доброе дело. Воспитанники "Артека" приняли участие в сборе оливок. Ценную культуру выращивают прямо в рощах на территории детского центра. Собранный урожай законсервируют и вместе со словами поддержки, которые дети выразили в трогательных письмах, передадут участникам военной спецоперации.
Дети из освобождённых районов Украины получили письма поддержки из "Артека"

Скалистые берега, покрытые кипарисами, часто сравнивают с Италией и Грецией. Особую атмосферу создают оливковые рощи. Попасть сюда осенью мечта для многих – в "Артеке" традиционный фестиваль сбора урожая, сообщает "ТВ Центр".

Цветут оливки с апреля по май, созревают в октябре, а сбор урожая начинается в ноябре. Цветы белые, плоды зелёные и фиолетовые, название двойное – маслины по-русски, оливки – по-латински. Для многих это средиземноморское растение – диковинка.

Первые оливки на полуостров завезли еще греческие и генуэзские колонисты. Селекцией начали заниматься с XIX века. Сегодня в Крыму в основном культивируют морозостойкие сорта.  

В этом году оливки собирают для наших военных. Сырыми их есть нельзя – сплошная горечь, поэтому урожай сначала отправят в Ботанический сад. Там законсервируют, а затем деликатес передадут на передовую или в госпиталь.

Дополнительная поддержка – в письмах. Артековцы регулярно отправляют треугольники с тёплыми словами для наших военнослужащих. Обращаются просто: "Дорогой солдат". Такие письмо регулярно доставляют в зону спецоперации. Каждый крохотный конверт, каждая строчка или рисунок поднимают боевой дух военнослужащих и дают ощущение колоссальной поддержки.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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