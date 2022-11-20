Глава Пентагона признал военную мощь России

Ллойд Остин предрёк Украине тяжёлую зиму

Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде. При этом Остин признал, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Это якобы оборонительный союз, который не представляет угроз для Москвы.

Получасовая речь министра обороны США почти целиком была посвящена конфликту на Украине, лишь пару минут он уделил Китаю и Тайваню. В качестве аргумента, почему миру так важно продолжать поддерживать Киев, Ллойд Остин привёл пример недавнего взрыва в приграничной польской деревне Пшеводув – мол, вот: неспокойно теперь и в стране–участнице НАТО. Но ни слова о том, что причина инцидента – ошибка украинского ПВО.

Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Вместе с тем даже это не позволило российской стороне одержать верх на Украине. Причина проста: в войне главное не только вооружения, но и цели. Как сказал президент Джо Байден: "Украина никогда не станет победой России". Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждёт суровая зима.

О суровой зиме Киев накануне предупреждал Риши Сунак. Британский премьер посетил украинскую столицу и анонсировал новый пакет военной помощи. По всей видимости, регулярное упоминание зарубежными политиками темы грядущих холодов в контексте проблем с энергоснабжением на Украине, да и в Европе – не случайно.

Издание National Interest пишет: сейчас самое время для переговоров, в первую очередь, для Киева. Автор статьи рассуждает, что на роль посредника не подходят ни США, ни Китай, ни даже Турция, поскольку имеет в регионе прямые интересы. Но есть другие варианты.

В шорт-лист растущих мировых держав, сохранивших нейтралитет в украинском конфликте, входят Бразилия, Саудовская Аравия и Индия (хотя последняя по-прежнему поддерживает близкие торгово-экономические контакты с Россией). Все эти страны могут много выиграть от окончания военного конфликта, и в то же время они сохранили хотя бы внешнюю видимость невмешательства. Их посредничество в достижении мира позволило бы как Москве, так и Киеву сохранить лицо.

Но для начала необходимо убедить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Это возможно лишь в одном случае, считает журналист Эндрю Наполитано, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем самый известный действующий республиканец Дональд Трамп одержал символическую победу. Его Twitter-аккаунт, заблокированный в прошлом году, будет восстановлен. Об этом сообщил новый владелец соцсети Илон Маск.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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