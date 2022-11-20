Развлечения пранкеров привели к трагедии в Москве

Подростки чуть не убили студентку

На московскую студентку рухнула 20-литровая бутыль с водой. Её с десятого этажа сбросили двое подростков. Пострадавшая чудом осталась жива, у неё тяжелейшие травмы и переломы.

Важно отметить, что тинейджеры фактически повторили трюк одного известного блогера, который на опасных розыгрышах заработал не один десяток миллионов.

Наталья Тарасова разбиралась в этой истории и пыталась понять, ответит ли хоть кто-нибудь за тяжёлые увечья (смотрите видео).

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