ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Развлечения пранкеров привели к трагедии в Москве

14:59
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Подростки чуть не убили студентку

На московскую студентку рухнула 20-литровая бутыль с водой. Её с десятого этажа сбросили двое подростков. Пострадавшая чудом осталась жива, у неё тяжелейшие травмы и переломы.

Важно отметить, что тинейджеры фактически повторили трюк одного известного блогера, который на опасных розыгрышах заработал не один десяток миллионов.

Наталья Тарасова разбиралась в этой истории и пыталась понять, ответит ли хоть кто-нибудь за тяжёлые увечья (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пострадавшая девушка
Пострадавшая девушка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.