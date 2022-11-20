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Почему деятелей шоу-бизнеса поражает звёздная болезнь

15:35
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Некоторые артисты не вылезают из скандалов

В соцсетях вновь обсуждают Филиппа Киркорова. Король российской эстрады (так он сам себя называет) разбушевался. То коллегу обидит, то журналистку обругает и пошлёт куда подальше.

Чаще всего к богатым и знаменитым приклеивается термин "звёздная болезнь", мол, не могут они по-другому. А скандал - непременный атрибут шоу-бизнеса.

Ольга Стрельцова разбиралась, чего здесь больше - спонтанных эмоций, особенностей характера или всё дело в тонком расчёте (смотрите видео).

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