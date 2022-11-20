Почему деятелей шоу-бизнеса поражает звёздная болезнь

Некоторые артисты не вылезают из скандалов
В соцсетях вновь обсуждают Филиппа Киркорова. Король российской эстрады (так он сам себя называет) разбушевался. То коллегу обидит, то журналистку обругает и пошлёт куда подальше.
Чаще всего к богатым и знаменитым приклеивается термин "звёздная болезнь", мол, не могут они по-другому. А скандал - непременный атрибут шоу-бизнеса.
Ольга Стрельцова разбиралась, чего здесь больше - спонтанных эмоций, особенностей характера или всё дело в тонком расчёте (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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