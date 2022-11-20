Москвичам рассказали о маршрутах для новогодних путешествий

Многие любят встречать праздник вдали от дома

Середина ноября - самое время подумать о предстоящих новогодних каникулах. В столице они пройдут без фейерверков и масштабных гуляний, однако город будет ярко украшен.

Такое решение приняли москвичи, проголосовавшие именно за этот формат на портале "Активный гражданин". В праздничные дни всех желающих будут ждать парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

Впрочем, для многих традиция - встречать Новый год вдали от дома. Татьяна Сидорова оценила перспективы зимних путешествий, узнала где сейчас ждут туристов и почему правило горящих путёвок больше не работает (смотрите видео).

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