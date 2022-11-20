Белград и Приштина сядут за стол переговоров

Диалог начнётся 21 ноября в Брюсселе

21 ноября в Брюсселе пройдут переговоры делегаций Белграда и частично признанного Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Нет сомнения, что ситуация более тяжёлая, чем в последние 10 лет. Мы достигли важных договоренностей по удостоверениям личности, и казалось, что это станет толчком для продвижения наших переговоров", - приводит слова Вучича сербское издание Novosti.

С 1 ноября в Косово начал действовать план переоформления автомобилей с сербскими номерами. Местные власти считают их незаконными. Тогда напряжённость в отношениях между Сербией и Косово усилилась, но разгорающийся конфликт удалось нейтрализовать.

21 ноября в Косово начинается второй этап этого плана, который предусматривает штраф в размере 150 евро для всех водителей автомобилей с незаконными номерными знаками.

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