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Белград и Приштина сядут за стол переговоров

13:46
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Диалог начнётся 21 ноября в Брюсселе

21 ноября в Брюсселе пройдут переговоры делегаций Белграда и частично признанного Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
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"Нет сомнения, что ситуация более тяжёлая, чем в последние 10 лет. Мы достигли важных договоренностей по удостоверениям личности, и казалось, что это станет толчком для продвижения наших переговоров", - приводит слова Вучича сербское издание Novosti.

С 1 ноября в Косово начал действовать план переоформления автомобилей с сербскими номерами. Местные власти считают их незаконными. Тогда напряжённость в отношениях между Сербией и Косово усилилась, но разгорающийся конфликт удалось нейтрализовать.

21 ноября в Косово начинается второй этап этого плана, который предусматривает штраф в размере 150 евро для всех водителей автомобилей с незаконными номерными знаками.

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