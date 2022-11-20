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Турция начала военную операцию в Ираке и Сирии

13:11
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Наносятся удары по позициям Рабочей партии Курдистана

Воздушные силы Турции начали военную операцию "Коготь и меч". Нанесены удары по четырём регионам Сирии, а также по одному в Ираке, сообщает телеканал A haber.

В операции задействованы истребители F-16 и беспилотники. Они атакуют позиции и объекты сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Минобороны сообщает, что во время первых ударов уничтожены штабы, базы и укрытия террористов.

О том, что Анкара готовит новую военную операцию в Сирии, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в августе. Дата начала операции не называлась. С 2017 года Турция провела на севере Сирии три подобных операции.

Приказ о начале нынешней операции президент Турции отдал по возвращении с саммита G20 на острове Бали. Об этом сообщил телеканал TRT.

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