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Завершена реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке

14:17
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве завершена комплексная реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом на своей странице VK написал Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что в 2020 году были отреставрированы фасады и кровля. Во время работ были обнаружены фрагменты живописи, долгие годы скрытые под слоем краски.

Внутри храма приведён в порядок иконостас с позолотой. Благоустроена территория рядом с церковью и смонтирована архитектурная подсветка.

Собянин подчеркнул, что Москва уделяет большое внимание сохранению культурного наследия, в том числе культового зодчества. С 2011 года за счёт средств бюджета Москвы и в рамках субсидий отреставрированы 64 объекта.

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Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке
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