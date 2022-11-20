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В Запорожье уничтожен цех по сборке авиадвигателей на заводе "Мотор сич"

15:05
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

В ДНР поражены две установки HIMARS

ВКС России уничтожили в Запорожье на оборонном предприятии "Мотор-Сич" цех по сборке двигателей для авиатехники. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Также за минувшие сутки наносились удары по скоплениям противника в Харьковской области и ЛНР. В Херсонской области поражён пункт управления ВСУ, а в ДНР уничтожены две установки HIMARS.

 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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