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Медведев ответил мечтающим о Крыме украинским политикам

14:38
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

В Киеве готовят захват полуострова

Дмитрий Медведев жёстко ответил украинским политическим деятелям, которые мечтают отобрать Крым у России.
Власти Крыма объявили о начале фортификационных работ

Зампред Совбеза России напомнил им, что Киев - столица Древней Руси, крупный малороссийский город в составе Российской империи и республиканская столица в составе СССР.

"И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать", - написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевские власти планируют провести наступательную операцию в Крыму. "Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится", – сказал он в интервью изданию Politico.

Крым и Севастополь вернулся в состав нашей страны в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

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