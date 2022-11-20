Сильный пожар тушат на складе в центре Москвы

Дым поднимается в районе трёх вокзалов

Серьёзный пожар возник в складских помещениях неподалёку от трёх вокзалов в Москве. Сильное задымление наблюдается в районе Комсомольской площади.

Пожарные спасают людей из горящего здания в центре Москвы, которые просят о помощи. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС, информация о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18, поступила около трёх часов дня.

Происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами. Информация о пострадавших проверяется.

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