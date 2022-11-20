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К тушению пожара у трёх вокзалов в Москве привлечена авиация

16:39
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Площадь пожара увеличилась

В ликвидации пожара на складе в центре Москвы задействованы 80 человек и 20 единиц техники, сообщает региональное управление МЧС России. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.
Сильный пожар тушат на складе в центре Москвы

Спасателям удалось вывести из огня несколько человек. В помещении могут ещё находиться люди. МЧС направило в район пожара три вертолёта, а компания РЖД - пожарный поезд.

В районе пожара наблюдается сильное задымление. В РЖД сообщили, что пожар не повлиял на график движения поездов.

Известно, что на складе обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Рядом установлен подъёмный механизм для доступа пожарных в здание.

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Тушение пожара
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