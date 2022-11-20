Растёт площадь пожара на складе в центре Москвы

Привлекаются дополнительные силы

Площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2 500 квадратных метров. В двухэтажном здании на Комсомольской площади рухнули перекрытия, сообщают в МЧС.

В тушении пожара участвуют пожарный поезд, более 30 единиц техники и около 100 человек. Борьба с огнём осложняется сложной планировкой здания.

Дорожные службы частично перекрыли движение транспорта в районе пожара. На движение поездов он не повлиял.

На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория. Также сообщается, что к горящему складу направлены дополнительные пожарные поезда – со станций Люблино и Тверь.

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