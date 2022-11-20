Украина устроила провокацию на границе с Белоруссией

Ведётся расследование

Вооружённый человек пересёк границу Белоруссии со стороны Украины. Об это сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

Инцидент произошёл днём 19 ноября. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно зафиксировала человека с оружием, который зашёл на территорию Белоруссии и что-то искал или устанавливал в снегу.

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих.

В этом году белорусские пограничники зафиксировали несколько провокаций с украинской стороны. Известно, что ВСУ минируют дороги и мосты, запускают на территорию Белоруссии беспилотные летательные аппараты.

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