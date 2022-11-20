В Казахстане завершились президентские выборы

В них приняли участие почти 70% избирателей

В Казахстане завершились внеочередные выборы президента. Явка составила чуть более 69%.

На высший пост претендуют шесть кандидатов. В их числе - действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президента республики избирают на семь лет и на один срок. Для победы в первом туре необходимо набрать 50 процентов голосов.

Избирательные участки работали и на территории России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

О предварительных данных по итоговой явке избирателей Центризбирком проинформирует в 19:00мск. Предварительные итоги голосования будут оглашены 21 ноября.

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